RADAR BOGOR – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan candaan yang mengundang perhatian saat menyampaikan sambutan dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengaitkan kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu dengan pergerakan harga saham.

Momen tersebut terjadi dalam acara peringatan HUT ke-62 Partai Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

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Dalam sambutannya, Bahlil terlebih dahulu menyampaikan penghormatan kepada Prabowo yang hadir dalam perayaan hari jadi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang dihormati, dibanggakan, sekaligus dicintai.

Advertisement Bahlil juga menyinggung kedekatan Prabowo dengan Partai Golkar, termasuk kiprahnya sebagai Dewan Pembina partai pada periode 2004–2009.

"Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, yang juga adalah Dewan Pembina Partai Golkar periode 2004–2009. Pak Presiden, terima kasih atas kehadirannya," ujar Bahlil.

Bahlil Bawa-Bawa Harga Saham dalam Sambutan

Suasana sambutan kemudian mencair, ketika Bahlil melontarkan guyonan terkait kehadiran Prabowo.

Ia mengaku, sampai menambah zikir ketika menjalankan salat Asar karena berharap Presiden bisa hadir dalam acara tersebut.

Candaan itu, kemudian berlanjut dengan pernyataan Bahlil mengenai harga saham.