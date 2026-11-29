RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan guyonan yang mengundang gelak tawa, saat menyapa Ketua DPR RI Puan Maharani dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar.

Di hadapan para tamu undangan, Bahlil menyebut, Presiden pertama Indonesia Soekarno (Bung Karno) bukan hanya lekat dengan PDI Perjuangan (PDIP), tetapi juga memiliki kaitan dengan sejarah Partai Golkar.

Momen tersebut, terjadi saat Bahlil menyampaikan sambutan dalam puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

Advertisement Baca Juga: Konsisten Kelola Lingkungan Sejak 2019, Taman Kenari Juara 2 Bogor Bersih 2026

Awalnya, Bahlil memberikan penghormatan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut.

Namun, suasana sambutan berubah lebih cair ketika ia mulai menyinggung hubungan sejarah Bung Karno dengan Partai Golkar.

Advertisement "Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Mbak Puan, jadi Partai Golkar ini Bung Karno juga yang punya ide. Jadi bukan PDIP saja Bung Karno, Golkar pun Bung Karno," ujar Bahlil.

Pernyataan itu, sontak menjadi salah satu momen menarik dalam sambutannya.

Bahlil kemudian menegaskan, apa yang disampaikannya bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan merujuk pada tayangan sejarah yang sebelumnya diputar dalam acara tersebut.

Bahlil Sebut Ada Bukti Sejarah Golkar

Bahlil terlihat beberapa kali mengulang kata sejarah, ketika menjelaskan pernyataannya kepada Puan.

Ia bahkan meminta, Puan melihat bukti-bukti autentik yang menurutnya telah ditampilkan dalam video dokumentasi perjalanan Partai Golkar.