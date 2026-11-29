RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan candaan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas saat menyampaikan sambutan dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar.

Bahlil bahkan sempat menyinggung, peluang Zulhas menjadi Wakil Presiden (Wapres) jika mendapat dukungan dari Partai Golkar.

Momen tersebut, terjadi dalam acara puncak HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

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Awalnya, Bahlil menyapa sejumlah tokoh yang hadir dalam perayaan tersebut.

Saat menyebut nama Zulkifli Hasan, suasana sambutan menjadi lebih cair setelah Bahlil melontarkan pertanyaan bernada gurauan mengenai keinginan Zulhas untuk menjadi Wakil Presiden.

Advertisement "Yang sempat hadir yang pertama Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Bang Zul, enggak mau jadi Wapres ya?," ujar Bahlil.

Bahlil Singgung Dukungan Golkar untuk Zulhas

Tak berhenti sampai di situ, Bahlil kemudian menyebut Partai Golkar bisa saja memberikan rekomendasi apabila Zulkifli Hasan tertarik untuk maju sebagai calon Wakil Presiden.

Namun, Bahlil juga langsung menimpali pernyataannya dengan menyebut bahwa Zulhas tampaknya tidak memiliki keinginan tersebut.

"Kalau Abang jadi, Golkar bisa merekomendasikan. Tapi Abang enggak mau sih," kata Bahlil.

Pernyataan tersebut, disampaikan dengan nada bercanda di hadapan para tamu undangan yang menghadiri perayaan hari jadi Partai Golkar.