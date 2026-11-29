RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan candaan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat perayaan HUT ke-62 Partai Golkar.

Bahlil sempat menyinggung, peluang Cak Imin dalam kontestasi politik mendatang, khususnya pada 2029.

Momen tersebut, terjadi ketika Bahlil menyampaikan sambutan dalam puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

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Saat menyapa para tokoh yang hadir, Bahlil secara khusus memberikan penghormatan kepada Muhaimin Iskandar yang disebutnya sebagai sahabat.

Namun, suasana sambutan menjadi lebih cair, ketika Bahlil melontarkan gurauan mengenai perjalanan politik Cak Imin pada Pilpres 2024 dan kemungkinan kontestasi berikutnya.

Advertisement "Yang saya hormati Ketua Umum PKB, sahabat saya, Bapak Muhaimin Iskandar. Cak Imin, ya calon 2024, nanti kita pikir 2029 lagi," ujar Bahlil.

Cak Imin Acungkan Dua Jempol ke Bahlil

Ucapan Bahlil tersebut langsung mendapat respons dari Muhaimin Iskandar.

Cak Imin terlihat, mengacungkan kedua jempolnya ke arah Bahlil.

Gestur dua jempol itu menjadi salah satu momen menarik di tengah sambutan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Interaksi keduanya, berlangsung dalam suasana santai di hadapan para undangan yang menghadiri perayaan hari jadi partai berlambang pohon beringin tersebut.