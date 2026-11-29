RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia punya cara unik saat menyapa para pejabat Kabinet Merah Putih dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil berseloroh mendapat tugas khusus untuk mengecek kehadiran para menteri sekaligus menyinggung kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle.

Momen tersebut terjadi saat Bahlil menyampaikan sambutan dalam puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

Advertisement Baca Juga: Endah Purwanti Apresiasi Atlet Tunarungu PATRIN Kota Bogor Bawa Pulang 20 Gelar

Bahlil mengawali ucapannya, dengan meminta izin kepada Prabowo.

Ia mengaku, mendapat tugas dari panitia untuk mengabsen para menteri yang hadir dalam acara tersebut.

Advertisement Menurut Bahlil, tugas tersebut sebenarnya merupakan kewenangan Presiden.

Namun, ia berseloroh akan mengambil alih peran tersebut untuk sementara waktu.

"Saya izin, Bapak Presiden. Tadi diperintahkan oleh panitia juga untuk mengabsen para menteri supaya rapornya bagus atau tidak. Sebenarnya ini tugas Bapak Presiden. Tapi mohon maaf, teman-teman menteri, malam ini saya bertindak untuk sama Bapak Presiden khusus dalam yang absen," ujar Bahlil.

Bahlil Singgung Reshuffle Saat Sapa Menteri

Setelah menyampaikan pengantar tersebut, Bahlil mulai menyebut sejumlah pejabat yang hadir.

Salah satu nama yang disebutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman.