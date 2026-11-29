RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan menarik saat menyapa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

Di hadapan para tamu undangan, Bahlil secara spontan menyebut Sugiono sebagai sosok yang cocok menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

Celetukan tersebut, sontak menjadi salah satu momen menarik dalam acara peringatan hari jadi partai berlambang pohon beringin itu.

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"Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Sugiono. Ini calon wakil presiden. Nih, cocok juga barang ini, Mas," ujar Bahlil di atas panggung.

Pernyataan tersebut, disambut dengan respons langsung dari Sugiono.

Advertisement Saat namanya disebut dan disapa oleh Bahlil, Sugiono tampak berdiri dari tempat duduknya, kemudian memberikan salam kepada Bahlil dan hadirin.

Bahlil Singgung Peluang Golkar Mengusung Cawapres

Bahlil kemudian, melanjutkan pernyataannya dengan nada berseloroh.

Ia menyinggung, peluang Golkar untuk ikut mengolah dan mempersiapkan sosok calon wakil presiden.

"Kapan lagi kita mau olah calon wakil presiden? Kalau sudah wakil presiden, tinggal kita hormat-hormat saja," kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyebut angka 102 yang dikaitkannya dengan Partai Golkar di DPR.