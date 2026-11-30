RADAR BOGOR – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan sejumlah celetukan politik yang mengundang perhatian saat perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

Kali ini, giliran Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang menjadi sasaran candaan Bahlil.

Di hadapan para tamu undangan, Bahlil secara terbuka menyinggung peluang Amran menjadi calon wakil presiden (cawapres), sekaligus mengisyaratkan kabar mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan Partai Golkar.

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"Yang saya hormati sahabat saya Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Amran calon wakil presiden juga ya? Saya dengar katanya Pak Amran mau masuk Golkar juga kelihatannya," ujar Bahlil.

Suasana semakin menarik, ketika Bahlil menyebut Amran agar menjalin hubungan baik dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono.

Advertisement "Pak Amran baik-baik sama Pak Sugi (Sugiono) barang ini," lanjutnya.

Bahlil Singgung Ketua Koalisi

Tak berhenti sampai di situ, Bahlil juga melontarkan pernyataan yang mengarah pada dinamika penentuan calon pemimpin nasional.

Ia menyebut, telah melihat sejumlah tanda terkait sosok ketua koalisi, yang menurutnya merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Saya sudah melihat tanda-tanda ketua koalisi itu ketua umum Gerindra. Nama sudah bagus, tapi wangsitnya belum turun," kata Bahlil.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan gaya santai dan penuh seloroh.