RADAR BOGOR – Presiden, Prabowo Subianto punya cerita menarik di balik kehadirannya dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar.

Bukan sekadar memenuhi undangan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Prabowo mengaku, ada angka istimewa yang membuatnya merasa harus datang ke acara tersebut.

Momen itu diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu 29 November 2026.

Di hadapan para kader Golkar, Prabowo bercerita, dirinya memiliki dua angka yang selama ini dianggap membawa kebaikan dan keberuntungan, yakni 8 dan 13.

"Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam hidup saya ada beberapa angka yang selalu muncul. Angka yang saya anggap semacam angka kebaikan, angka tanda-tanda keberuntungan. Dua angka itu adalah 8 dan 13," kata Prabowo.

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Prabowo kemudian, menceritakan percakapannya dengan Bahlil Lahadalia yang mengundangnya untuk menghadiri perayaan hari jadi Partai Golkar.

Awalnya, Prabowo sempat mempertanyakan apakah kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan atau juga harus menyampaikan pidato di hadapan para kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya tanya, 'Apalagi harus saya datang? Apakah saya harus kasih pidato?' Harus, Pak, pidato," tutur Prabowo menirukan percakapannya dengan Bahlil.

Prabowo mengaku, sempat merasa para kader Golkar sudah cukup sering mendengar materi pidatonya.

Bahkan, ia berseloroh bahwa isi sambutannya kemungkinan besar kembali menyinggung Pasal 33 UUD 1945.