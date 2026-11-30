RADAR BOGOR – Seorang bocah berinisial AIS (11) meninggal dunia setelah diduga tersambar petir saat bermain bola di Lapangan Dramaga Lonceng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu, 29 November 2026.

Kapolsek Bogor Barat AKP Didin Komarudin mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, korban tengah bermain bola bersama sejumlah rekannya.

“Main bolanya dia sekitar jam 16.00 WIB, nah sekitar 17.00 orang tua korban yang sedang di rumah kaget mendengar anaknya kena petir,” kata Didin kepada Radar Bogor.

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Usai kejadian, korban langsung digendong oleh rekan-rekannya. Orang tua korban yang panik kemudian membawa AIS ke RS Medika untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 17.19 WIB, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

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Didin menyebut korban mengalami luka bakar pada bagian perut sebelah kanan hingga bagian bawah tubuhnya.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban dibawa ke rumah duka. Berdasarkan keterangan keluarga dan warga, korban rencananya dimakamkan pada Senin (30/11/2026) pagi di tempat pemakaman umum di sekitar kediamannya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Kelurahan Margajaya telah mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa.