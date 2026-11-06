Perselisihan Hukum Berakhir, Ketua KADIN Kota Bogor Ajak Pengurus Perkuat Soliditas

RADAR BOGOR – Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Kota Bogor menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum KADIN Jawa Barat.

Dukungan tersebut disampaikan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak Almer Faiq Rusydi dalam perkara yang berkaitan dengan kepengurusan organisasi tersebut.

Ketua KADIN Kota Bogor, Arwin Syahputra, menyambut positif hasil putusan kedua pengadilan tersebut.

Advertisement Menurutnya, keputusan yang menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), menjadi penegasan mengenai legalitas kepengurusan berdasarkan hukum negara dan konstitusi organisasi.

Jajaran pengurus KADIN Kota Bogor menilai putusan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengakhiri dinamika internal yang selama ini terjadi.

Seluruh pengurus di tingkat kota dan kabupaten diharapkan kembali memperkuat kebersamaan serta menjalankan program organisasi.

Arwin Syahputra Ajak KADIN Daerah Perkuat Soliditas

Arwin menegaskan, hasil putusan pengadilan harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran KADIN Kota Bogor untuk mempererat hubungan internal dan meningkatkan soliditas organisasi.

Ia menyebut keputusan tersebut bukan hanya kemenangan bagi pihak tertentu, melainkan juga menjadi kabar baik bagi anggota KADIN dan kalangan dunia usaha di Jawa Barat.

Putusan ini kata Arwin, adalah kemenangan bersama seluruh anggota dan dunia usaha di Jawa Barat. KADIN di tingkat daerah menyambut baik kejelasan hukum ini.

"Sekarang ini adalah momentum bagi KADIN di kota/kabupaten se-Jawa Barat untuk semakin solid, menghimbau pihak lain agar menghentikan segala dinamika yang tidak perlu, serta kembali fokus menjalankan program-program yang positif bagi para pelaku usaha," ujar Arwin dalam keterangan resminya, Jumat 6 November 2026.