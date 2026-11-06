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Kota Bogor

Rayakan HUT Pertama, Komunitas Motor The Topan Santuni 50 Anak Yatim di Bogor

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Penulis: Yosep Awaludin
Komunitas Motor The Topan memberikan santunan kepada 50 anak yatim di wilayah Cilendek Barat, Kota Bogor.
Komunitas Motor The Topan memberikan santunan kepada 50 anak yatim di wilayah Cilendek Barat, Kota Bogor.

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RADAR BOGOR – Komunitas motor tak hanya bisa menjadi wadah menyalurkan hobi otomotif, tetapi juga berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut ditunjukkan Komunitas Motor The Topan saat memperingati hari jadi pertamanya dengan memberikan santunan kepada 50 anak yatim di wilayah Cilendek Barat, Kota Bogor.

Kegiatan yang digelar pada 31 Oktober 2026 itu menjadi bentuk kepedulian The Topan terhadap masyarakat sekitar.

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Pelaksanaannya melibatkan pengurus lingkungan, mulai dari Ketua RT hingga Ketua RW 12, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat.

Mengangkat tema "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya", perayaan ulang tahun pertama ini tidak hanya berfokus pada seremoni komunitas.

The Topan ingin menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan keberkahan dengan warga yang membutuhkan.

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Melalui kegiatan sosial ini, komunitas tersebut juga berupaya menunjukkan bahwa klub otomotif dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, sekaligus mengubah pandangan negatif yang selama ini kerap dilekatkan kepada komunitas motor.

Santuni 50 Anak Yatim di Cilendek Barat

Peringatan hari jadi pertama The Topan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Sejumlah rangkaian kegiatan digelar, mulai dari pemotongan tumpeng sebagai simbol perayaan, ceramah agama, hingga pembacaan doa.

Doa dalam acara tersebut dipimpin tokoh agama setempat, Ustaz Cece. Siraman rohani yang disampaikan turut melengkapi perayaan dengan pesan tentang pentingnya kepedulian dan manfaat bagi sesama.

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Editor : Yosep Awaludin
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