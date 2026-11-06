Puncak Musim Hujan Desember, Kota Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana

RADAR BOGOR – Pemkot Bogor menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk menghadapi potensi bencana selama musim hujan.

Langkah tersebut diperkuat melalui apel sinergi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, relawan, hingga unsur kewilayahan.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, penetapan status darurat bencana tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Advertisement Pemkot Bogor juga menyelaraskan langkah kesiapsiagaan dengan program kerja Polresta Bogor Kota dan Kodim 0606.

Menurutnya, ancaman hidrometeorologi yang dihadapi saat ini lebih mengarah pada hidrometeorologi basah akibat perubahan cuaca dan peningkatan curah hujan.

"Kesiapsiagaan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Prinsipnya, pencegahan lebih baik daripada penanganan saat terjadi bencana," ujarnya usai Apel Sinergi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi 2026 di Kantor BPBD Kota Bogor, Jumat 6 November 2026.

Jenal menjelaskan, mitigasi perlu dilakukan sejak awal dengan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui keberadaan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana.

Dia menyebut, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang masih menjadi jenis bencana yang perlu diwaspadai di Kota Bogor.

Beberapa wilayah dengan kontur tanah rawan longsor di antaranya Bogor Tengah, Batutulis, serta Pasir Kuda di Bogor Barat.