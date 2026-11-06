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Kota Bogor

Belajar dari Tahun Lalu, Pemkot Bogor Minta Penanganan Jalan Rusak Dipercepat

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin saat memberikan keterangan pers. (Foto: Raissa Magang Radar Bogor)
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin saat memberikan keterangan pers. (Foto: Raissa Magang Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Pemkot Bogor meminta pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat mempercepat penanganan jalan rusak yang menjadi kewenangannya.

Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kecelakaan, terutama saat intensitas hujan meningkat dan memicu kerusakan jalan maupun longsor.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, persoalan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi salah satu kendala dalam penanganan jalan rusak.

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Pengalaman tahun lalu menunjukkan, proses penanganan sejumlah titik berjalan lambat sehingga berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan.

Bahkan, Pemkot Bogor terpaksa melakukan penanganan darurat terhadap sejumlah jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengendara.

"Pengalaman saya tahun lalu, penanganannya agak sedikit lambat dan terhambat komunikasi kami dengan pusat dan provinsi sehingga banyak kecelakaan warga Bogor," ujar Jenal usai Apel Sinergi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi 2026 di Kantor BPBD Kota Bogor, Jumat 6 November 2026.

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"Akhirnya, kami melakukan pengaspalan sendiri dan saya menggunakan uang pribadi," tambahnya.

Dia berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor diminta lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar penanganan jalan rusak bisa dilakukan lebih cepat.

Jenal mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian PU untuk membahas mekanisme penanganan darurat pada jalan yang bukan menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Salah satu hal yang dipertanyakan, kemungkinan Pemkot melakukan penanganan terlebih dahulu ketika ditemukan jalan berlubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

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Editor : Yosep Awaludin
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