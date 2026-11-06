Sering Cemas Setelah Baca Berita Negatif? Psikiater Bagikan 5 Cara Menjaga Kesehatan Mental

Advertisement Salah satu isu yang belakangan menyita perhatian publik adalah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Sasaran penyadapan diduga tidak hanya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, hingga pengusaha.

Dalam penyelidikan, Bareskrim menemukan dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Pengungkapan kasus tersebut menambah daftar informasi yang dapat memicu kekhawatiran masyarakat. Apalagi, persoalan yang menyangkut keamanan, penyalahgunaan kewenangan, dan penegakan hukum sering kali membuat pembaca bertanya-tanya tentang kondisi di sekitarnya.

Psikiater dr. Lahargo Kembaren, SpKJ menjelaskan, munculnya respons emosional setelah membaca berita yang dianggap mengancam rasa aman merupakan hal yang wajar secara psikologis.

Bahkan, seseorang tidak harus mengalami langsung suatu peristiwa untuk ikut merasakan ketakutan atau kecemasan.

"Secara psikologis, otak manusia memiliki sistem alarm yang disebut amigdala, yang berperan dalam mendeteksi potensi ancaman. Ketika menerima berita mengejutkan, sistem ini dapat meningkatkan kewaspadaan, bahkan sebelum kita memahami fakta secara utuh," kata dr. Lahargo, Rabu, 4 November 2026.

Respons tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kaget, takut, marah, curiga, hingga kekhawatiran berlebihan terhadap situasi yang sedang terjadi.

Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tidak terus-menerus terbebani oleh berita negatif?

Dr. Lahargo membagikan lima langkah sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Batasi Konsumsi Berita, Jangan Terjebak Doomscrolling

Mengikuti perkembangan informasi memang penting. Namun, membaca berita secara berlebihan justru dapat memperbesar rasa cemas.

Karena itu, masyarakat disarankan membatasi waktu dan frekuensi mengakses berita. Hindari kebiasaan doomscrolling, yakni terus-menerus menggulir layar untuk mencari informasi negatif meskipun kondisi emosional mulai terganggu.

2. Periksa Fakta, Jangan Hanya Membaca Judul

Judul berita yang mengejutkan terkadang membuat seseorang langsung mengambil kesimpulan sebelum memahami isi pemberitaan.

Pembaca perlu memastikan informasi berasal dari sumber tepercaya dan memahami konteks peristiwa secara utuh.

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Penting juga membedakan fakta, dugaan, opini, serta spekulasi agar tidak terjebak dalam kekhawatiran akibat informasi yang belum terverifikasi.

3. Beri Jeda Sebelum Bereaksi

Tidak semua informasi harus langsung ditanggapi. Ketika menemukan berita yang memancing emosi, sebaiknya berikan waktu sejenak sebelum berkomentar atau membagikannya.

Jeda tersebut membantu emosi lebih terkendali sehingga seseorang dapat memahami informasi dengan pikiran yang lebih jernih.

4. Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan

Berbagai peristiwa besar di masyarakat memang tidak selalu bisa dikendalikan secara pribadi.

Namun, setiap orang tetap memiliki kendali atas cara merespons informasi, memilih sumber berita, serta menentukan lingkungan diskusi yang sehat.

Dengan begitu, perhatian tidak terus-menerus tersedot pada persoalan yang berada di luar kendali diri sendiri.

5. Ubah Kecemasan Menjadi Tindakan Positif

Rasa khawatir terhadap persoalan sosial tidak harus berakhir menjadi ketakutan berkepanjangan.

Kepedulian tersebut bisa disalurkan melalui peningkatan literasi informasi, diskusi yang rasional, pengawasan publik secara bertanggung jawab, hingga mendukung proses hukum yang transparan dan adil.

Dr. Lahargo menegaskan, mengelola kecemasan bukan berarti masyarakat harus bersikap apatis atau menutup mata terhadap berbagai persoalan.

Sikap kritis dan kepedulian tetap diperlukan. Namun, keduanya harus disalurkan melalui cara yang sehat agar tidak mengorbankan kesehatan mental.