Pestigo Gelar Donor Darah di 8 Kota Termasuk Bogor, Perkuat Sinergi Kemanusiaan dan Komunitas

RADAR BOGOR - Dalam rangka memperingati hari jadi serta memperkuat komitmen kepedulian sosial bagi masyarakat luas, perusahaan layanan pengendalian hama PESTIGO menggelar aksi sosial donor darah tingkat nasional bertajuk Donor Darah by PESTIGO atau deDONDAR.

Mengusung tema "Setetes Darah Sejuta Harapan – Hidup Sehat untuk Masa Depan", gerakan kemanusiaan ini dilaksanakan secara marathon di seluruh area operasional Pestigo di Indonesia sepanjang awal November 2026.

Rangkaian roadshow deDONDAR menjangkau 8 kota operasional Pestigo, dimulai dari Jawa Timur hingga meluas ke Bali dan Sulawesi. Aksi kepedulian ini secara konsisten menggalang partisipasi aktif dari karyawan, mitra bisnis, jamaah rumah ibadah, serta warga lokal di setiap wilayah.

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Jadwal Rangkaian Roadshow deDONDAR 2026

3 November 2026: Malang dan Surabaya

4 November 2026: Kota Bogor dan Bandung

5 November 2026: Denpasar

7 November 2026: Jakarta dan Tangerang

10 November 2026: Makassar

Advertisement Sinergi Bersama Pemerintah dan Rumah Ibadah di Kota Bogor

Salah satu titik pelaksanaan utama berlangsung pada Rabu, 4 November 2026 di Masjid Jami' Al-Amanah, Perumahan Villa Duta, Kota Bogor mulai pukul 08.00 sampai 11.00 WIB.

Kegiatan tersebut terselenggara atas kolaborasi erat antara PESTIGO, DKM Masjid Jami' Al-Amanah, serta Palang Merah Indonesia (PMI), dengan dukungan resmi dari Pemerintah Kota Bogor dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Camat Bogor Timur Uay Setiawan yang meninjau kegiatan donor darah yang digelar Pestigo. (Dok. Pestigo)

Aksi kemanusiaan di Bogor ini mendapat apresiasi tinggi dari Camat Bogor Timur, Uay Setiawan yang meninjau langsung jalannya kegiatan.

"Apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Pestigo berkolaborasi dengan DKM Masjid Jami' Al-Amanah dalam menyelenggarakan aksi sosial donor darah di wilayah kami," ujar Uay.

Menurut Uay kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga mampu menjadi pusat gerakan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung bagi warga sekitar.

Tak hanya itu Uay menyebut partisipasi aktif dari tim Pestigo dan warga sangat membantu dalam menjaga ketersediaan stok darah PMI bagi yang membutuhkan.