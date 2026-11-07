Viral Pencopetan di Angkot Jalan Djuanda Bogor, Tiga Terduga Pelaku Ditangkap

RADAR BOGOR – Video dugaan aksi pencopetan terhadap seorang perempuan di dalam angkutan kota (angkot) di Jalan Djuanda, Kota Bogor, viral di media sosial.

Polisi bergerak cepat menindaklanjuti kejadian pencopetan di Jalan Djuanda Bogor hingga berhasil mengamankan tiga orang yang diduga terlibat.

Ketiga terduga pelaku pencopetan di Jalan Djuanda ditangkap kurang dari 1 x 24 jam setelah peristiwa tersebut terjadi. Mereka diamankan di kawasan Karanggan, Kabupaten Bogor, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

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Kasus ini mencuri perhatian publik setelah rekaman kejadian beredar melalui sejumlah akun Instagram. Dalam video tersebut, para terduga pelaku diduga mengambil telepon genggam milik seorang perempuan yang berada di dalam angkot.

Usai melancarkan aksinya, mereka disebut meninggalkan lokasi menggunakan mobil berwarna hitam. Kendaraan tersebut kemudian menjadi sasaran pengejaran seorang pengemudi ojek online di sekitar Jalan Ir Djuanda.

Advertisement Menindaklanjuti laporan dan informasi yang beredar, Kapolsek Bogor Tengah AKP Agus Kukyts Pramos bersama jajaran Reskrim langsung melakukan penyelidikan.

Petugas menelusuri nomor polisi kendaraan yang digunakan para terduga pelaku. Hasil penelusuran mengarah ke wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dari hasil pendalaman, polisi memperoleh informasi bahwa mobil tersebut disewakan menggunakan sistem rent to rent. Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga mengarah ke kawasan Karanggan.

Tim yang dipimpin langsung Kapolsek Bogor Tengah akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam pencurian telepon genggam di dalam angkot tersebut.

Kapolsek Bogor Tengah AKP Agus Kukyts Pramos membenarkan penangkapan ketiga orang tersebut pada Sabtu, 7 November 2026.