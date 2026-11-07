Warga Temukan Perempuan Lansia Meninggal di Pinggir Jalan Raya Cilebut Bogor

RADAR BOGOR – Penemuan jasad perempuan lanjut usia (lansia) menggegerkan warga di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Korban ditemukan tergeletak di samping trotoar dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada Sabtu, 7 November 2026.

Kapolsek Tanah Sareal Kompol Sonson Sudarsono mengatakan, penemuan tersebut bermula ketika seorang saksi melihat perempuan lansia terbaring di pinggir jalan. Warga yang kemudian memeriksa kondisinya mendapati perempuan tersebut sudah meninggal dunia.

"Menurut keterangan saksi, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026 sekitar pukul 11.00 WIB melihat seorang wanita lansia yang sudah terbaring di pinggir jalan samping trotoar," jelas Sonson.

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Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Cilebut RT 01/RW 13. Polisi yang menerima laporan sekitar pukul 13.00 WIB langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan.

"Ada dua orang saksi yang dimintai keterangan polisi karena mereka yang berada di lokasi kejadian," jelasnya.

Advertisement Petugas Polsek Tanah Sareal bersama Polresta Bogor Kota kemudian melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah personel turut dikerahkan, mulai dari petugas Inafis, Intel, Bhabinkamtibmas Kedung Badak, Pamapta, hingga petugas kedokteran kesehatan Polresta Bogor Kota.

"Dalam proses penanganan, polisi mencatat delapan bungkus makanan sebagai barang bukti," ungkapnya.

Setelah penanganan di lokasi, jenazah perempuan tersebut dibawa ke RSUD Leuwiliang. Polisi juga telah mendata para saksi dan membuat laporan guna penyelidikan lebih lanjut.