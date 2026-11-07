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Kota Bogor

Budayawan Mama Mukawa Ali Terima Penghargaan dari Wali Kota Bogor

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Penulis: Eka Rahmawati
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat menyerahkan piagam penghargaan kepada budayawan Mama Mukawa Ali. (Dok. Pemkot Bogor)
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat menyerahkan piagam penghargaan kepada budayawan Mama Mukawa Ali. (Dok. Pemkot Bogor)

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RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim memberikan penghargaan kepada budayawan Mama Mukawa Ali atas kontribusinya dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya di Kota Bogor.

Penghargaan berupa piagam tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Wayang Nasional di Plaza Balai Kota Bogor Jumat, 6 November 2026 malam.

Dedie secara khusus mengundang Mama Mukawa Ali untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi bersama Pemerintah Kota Bogor.

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Dedie menyampaikan bahwa Mama Mukawa Ali memiliki peran dalam proses pembangunan Bumi Ageung Batutulis yang saat ini menjadi bagian dari Museum Pajajaran. Kontribusi tersebut dinilai turut memberikan dorongan bagi upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kota Bogor.

Ia juga mengapresiasi peran Mama Mukawa Ali yang telah memberikan inspirasi serta semangat kepada jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk terus mengembangkan Museum Pajajaran.

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"Mama Mukawa Ali menginspirasi kita semua dan juga mendorong teman-teman di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk terus bersemangat dalam membangun Museum Pajajaran," ujar Dedie Rachim dalam keterangannya di laman resmi Pemerintah Kota Bogor.

Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya, Dedie menyerahkan piagam penghargaan sekaligus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas keterlibatan Mama Mukawa Ali dalam menjaga kekayaan budaya daerah.

Dalam momentum Hari Wayang Nasional tersebut, Dedie turut menegaskan komitmen Pemkot Bogor untuk menjadikan Balai Kota sebagai salah satu ruang bagi kegiatan pelestarian budaya.

Ia berharap berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk pertunjukan wayang, dapat terus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap akar tradisi dan warisan budaya bangsa.

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Editor : Eka Rahmawati
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