Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Program Bedah Rumah di Kota Bogor Tingkatkan Ekonomi Warga

RADAR BOGOR – Program bedah rumah di Kota Bogor diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Pemerintah juga mengintegrasikan bantuan perbaikan rumah dengan pengurusan sertifikat tanah hingga pemberdayaan ekonomi.

Harapan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mengunjungi penerima bantuan bedah rumah di RW 05, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat Sabtu, 7 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau tiga rumah yang mendapatkan bantuan pembangunan baru.

Advertisement Salah satu penerima bantuan, Deni, mengaku bersyukur rumahnya kini lebih layak untuk ditempati. Sebelumnya, kondisi rumah yang dihuni keluarganya cukup mengkhawatirkan, terutama bagian atap dan kayu penyangga yang sudah rapuh.

Baca Juga: Pemprov Jabar Bangun 21 Rumah bagi Warga Terdampak Bencana di Majalengka

"Dulu atap rumah saya pendek. Kayu-kayunya juga sudah rapuh. Bagian belakang, terutama dapur, semakin pendek sehingga menyulitkan aktivitas. Rumah ini juga tidak memiliki tiang penyangga," ungkap Deni.

Advertisement Ia mengatakan, perbaikan rumah mulai dikerjakan pada Juni 2026 dan baru bisa ditempati kembali pada 8 September. Renovasi meliputi penggantian atap, pemasangan tiang penyangga, serta perbaikan plafon yang sebelumnya sudah rusak.

Sebelum mendapatkan bantuan, Deni mengaku kerap khawatir ketika hujan turun karena atap rumahnya bocor. Kondisi asbes yang sudah rapuh juga membuat keluarganya kesulitan melakukan perbaikan secara mandiri karena khawatir terinjak dan semakin rusak.

"Alhamdulillah, senang mendapatkan bantuan dari Presiden Prabowo. Sekarang sudah lega karena rumahnya sudah diperbaiki," katanya.

Meski begitu, Deni berharap nilai bantuan bedah rumah ke depan bisa ditingkatkan agar perbaikan rumah masyarakat dapat lebih maksimal.

Sementara itu, Maruarar mengatakan, program bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, jumlah bantuan tercatat sebanyak 188 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 1.243 unit atau sekitar lima kali lipat.

Peningkatan juga terjadi di tingkat Jawa Barat. Jika pada 2025 jumlah bantuan mencapai 6.347 unit, tahun ini meningkat menjadi 49.229 unit.

"Ini merupakan program bedah rumah terbesar sepanjang sejarah Kota Bogor. Belum pernah ada sebelumnya. Tahun lalu Kota Bogor 188, tahun ini 1.243. Itu namanya bukan deret tambah, tetapi deret kali," ujar Maruarar.