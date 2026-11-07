Cerita Warga Kota Bogor Renovasi Rumah untuk Usaha Lewat KUR Perumahan hingga Omzet Meningkat

Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi pelaku usaha penerima manfaat program KUR Perumahan di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. (Fikri/Radar Bogor)

RADAR BOGOR – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan membantu Trimulyoko, pelaku usaha servis elektronik dan produksi makanan ringan di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Selain merenovasi rumah dirinya mampu mengembangkan usahanya.

Trimulyoko mengaku awalnya mendatangi BRI karena membutuhkan biaya untuk memperbaiki rumahnya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Saat itu, dia belum mengetahui sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk merenovasi rumah.

Advertisement "Saya memberanikan diri datang ke BRI, di sana, saya langsung mendapatkan penawaran mengenai program ini, alhamdulillah, program ini sangat tepat sekali buat saya," ujarnya.

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Ia menyebut proses pengajuan hingga pencairan dana berlangsung cepat. Setelah mengajukan pinjaman, rumahnya langsung disurvei pada hari yang sama dan tiga hari kemudian dana sebesar Rp100 juta sudah cair.

Advertisement Pinjaman tersebut merupakan pengajuan pertamanya. Trimulyoko menggunakan dana itu untuk merenovasi bagian atas rumah sebagai tempat tinggal keluarga, sedangkan lantai bawah difokuskan untuk kegiatan usaha.

Dengan pembagian ruang tersebut, aktivitas pekerjaan tidak lagi mengganggu kenyamanan keluarga. Ia juga merasa lebih leluasa menjalankan usaha karena memiliki ruang kerja yang lebih luas.

Perkembangan usaha turut terlihat dari peningkatan pendapatan. Dalam dialog bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Trimulyoko menyebut omzet yang sebelumnya sekitar Rp12 juta hingga Rp13 juta per bulan kini mencapai Rp23 juta.

Keuntungan bersihnya juga meningkat. Jika sebelumnya sekitar Rp7 juta per bulan, kini bisa mencapai Rp17 juta hingga Rp18 juta.

Trimulyoko mengaku penurunan bunga pinjaman dari sekitar 16 persen menjadi 6 persen per tahun sangat membantu usaha dan ekonomi keluarganya. Ia berharap program tersebut terus dilanjutkan dan lebih banyak disosialisasikan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaatnya.