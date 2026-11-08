Bukan Sekadar Berebut Piala, Turnamen Badminton Pabuaran Bogor Jadi Benteng dari Kenakalan Remaja

RADAR BOGOR – Tim RW 002 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kembali membuktikan dominasinya dalam Turnamen Badminton Lurah LPM Cup 2026. Berstatus sebagai juara bertahan, RW 002 sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan RW 004 pada partai final, Sabtu, 7 November 2026.

Pertandingan puncak yang berlangsung di lapangan badminton lingkungan RW 002 Pabuaran Bogor tersebut berjalan meriah. Antusiasme warga dan dukungan suporter kedua tim turut mewarnai laga penentuan juara.

Hasil akhir turnamen badminton menempatkan RW 002 Pabuaran Bogor sebagai juara pertama, disusul RW 004 di posisi kedua. Sementara itu, RW 001 meraih peringkat ketiga dan RW 007 menempati posisi keempat.

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Final turnamen ini juga dihadiri Sekretaris Kecamatan Cibinong Ronald, Lurah Pabuaran Rodi Kurniadi, Ketua LPM Ujang Dadi Mardadi, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua MUI, Ketua Paguyuban, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Ketua Panitia, David Andria Rohim, mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian pertandingan, mulai dari babak penyisihan hingga final, dapat terlaksana dengan lancar.

Advertisement "Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Karena pertandingan dilaksanakan di lapangan terbuka, satu-satunya kendala hanya faktor cuaca," ujar David kepada Radar Bogor.

Sekcam Cibinong Ronald mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga antarkampung seperti ini bukan hanya menjadi sarana menyalurkan minat dan bakat, tetapi juga memperkuat kerukunan serta kebersamaan masyarakat.

Ia berharap kegiatan serupa dapat ditiru kelurahan lain sehingga aktivitas positif warga tidak hanya berlangsung saat peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Ronald juga menilai kegiatan olahraga memiliki peran penting dalam membentengi generasi muda dari berbagai persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

"Tingkat kerawanan narkoba di Kecamatan Cibinong cukup memprihatinkan. Semakin banyak kegiatan positif seperti ini, warga—khususnya generasi muda—bisa terhindar dari pergaulan negatif. Mari bersama-sama membentengi wilayah masing-masing dan terus menumbuhkembangkan potensi masyarakat, baik di bidang olahraga, seni, budaya, maupun ekonomi kreatif," tegasnya.