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Kota Bogor

Anggota MPR RI Endang Setyawati Thohari Ajak Masyarakat Pahami Konstitusi, Ini Alasannya

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Penulis: Dede Supriadi
Anggota MPR RI Endang Setyawati Thohari saat menyampaikan materi dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan tentang peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI serta pentingnya pemahaman konstitusi. (Foto : Dede/Radar Bogor)
Anggota MPR RI Endang Setyawati Thohari saat menyampaikan materi dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan tentang peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI serta pentingnya pemahaman konstitusi. (Foto : Dede/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Menjaga demokrasi dan memperkuat kehidupan berbangsa tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah maupun lembaga negara.

Masyarakat juga perlu memahami konstitusi agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus memahami bagaimana negara dijalankan berdasarkan aturan hukum.

Pentingnya kesadaran tersebut disampaikan Anggota MPR RI, Endang Setyawati Thohari, dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.

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Dalam kesempatan itu, Endang mengingatkan bahwa konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi juga menjadi pedoman yang mengatur hubungan antara negara, lembaga-lembaga negara, dan seluruh warga negara.

Ia menjelaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mempunyai kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

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Salah satu kewenangan konstitusional tersebut adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Endang, pemahaman mengenai konstitusi tidak boleh terbatas pada kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Kesadaran tersebut harus dimiliki seluruh masyarakat karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.

Dengan memahami konstitusi, masyarakat diharapkan mampu mengenali hak dan kewajibannya serta mengetahui batas kewenangan setiap penyelenggara negara.

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Editor : Yosep Awaludin
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