Mengenal Pasar Dongko Kota Bogor, Tempat Emak-emak Menjual Hasil Olahan Kebun

RADAR BOGOR - Pasar Dongko di Gang Abdul Kodir, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sontak menyedot perhatian publik.

Mayoritas pedagang di Pasar Dongko ini emak-emak. Mereka menjajakan makanan yang diolah, dari hasil perkebunannya sendiri.

Lokasi Pasar Dongko ini hanya berada di gang sempit. Namun warga sekitar menyulap area tersebut dengan design yang unik.

Advertisement Bagian tembok dan aspal dicet warna warni, atapnya dibuat dengan serbet yang dijait. Area pasar terasa sejuk karena dikelilingi pohon rimbun.

Pasar Dongko lahir dari keresahan emak-emak di Komunitas Salam Rancage. Mereka saat itu kebingungan mencari tempat untuk menjual hasi perkebunannya.

“Hasil kebunnya banyak, tapi tidak cukup untuk dijual kepasar. Akhirnya kita cari solusi dan tercetuslah ini,” kata Manager Salam Rancage, Fida Nabila.

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Nama Dongko sendiri merupakan kepanjangan dari Dagangan Orang-orang Gang Kodir. Namun nama tersebut juga punya makna filosofis.

“Filosofi nama dongko ini adalah penjual dan pembeli sama sama menunduk sebagai simbol penghormatan,” ujar Fida pada Radar Bogor.

Pasar Dongko tidak digelar setiap hari. Pembeli hanya bisa menikmati aneka jajajanan di lokasi ini setiap awal bulan sekali.

“Biasnanya kami mulai pukul 07.00 WIB. Tapi sebelum jam 10 juga sudah pada habis. Kami setiap awal bulan adanya,” ungkap Fida.