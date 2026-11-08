Tembok Miring di Trase Batutulis Kota Bogor Disorot, Ahli Wanti-wanti Hal Ini

RADAR BOGOR - Tembok di Trase Batutulis Kota Bogor belakangan banyak disorot. Hal itu terjadi karena kondisinya yang terlihat miring ke arah jalan.

Sejumlah pihak khawatir, tembok di trase Batutulis itu dapat ambruk dalam waktu dekat, sehingga mengancam keselamatan pengendara yang melintas.

Menanggapi hal itu Ahli Kontruksi asal UIKA Bogor, Muhammad Nanang Prayudianto menjelaskan terdapat dua kemungkinan tembok tersebut bisa miring.

Advertisement Pertama terdapat indikasi kegagalan dini atau early structural fail. Faktor itu bisa disimpulkan, jika tembok pada awalnya dirancang tegak lurus

“Namun terlihat miring ke luar dalam waktu singkat, ini menandakan adanya pergerakan tanah aktif,” jelas Nanang pada Radar Bogor.

Pergerakan tanah bisa terjadi lantaran proses pemadatannya belum sempurna. Sehingga jika diterpa hujan, tanah dapat mendorong ke depan.

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“Bisa juga karena beban lalu lintas di atasnya, sehingga tanah mendorong dinding ke arah depan,” jelas Nanang, Minggu 8 November 2026.

Faktor berikutnya terdapat sumbatan di internal drainase. Pada struktur bangunan baru, biasanya saluran air bisa tersumbat oleh lumpur.

Kondisi itu bisa terjadi apabila sistem penyaringan drainase tidak terpasang dengan baik. Sehingga saat hujan turun, air terjebak di belakang dinding

Kalaupun memang sengaja dirancang miring sejak awal maka tembok seharusnya menyandar ke arah tebing ataupun tanah di belakang.