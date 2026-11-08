Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kota Bogor

Tembok Miring di Trase Batutulis Kota Bogor Disorot, Ahli Wanti-wanti Hal Ini

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Kondisi tembok di trase Batutulis yang tampak miring. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)
Kondisi tembok di trase Batutulis yang tampak miring. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Tembok di Trase Batutulis Kota Bogor belakangan banyak disorot. Hal itu terjadi karena kondisinya yang terlihat miring ke arah jalan.

Sejumlah pihak khawatir, tembok di trase Batutulis itu dapat ambruk dalam waktu dekat, sehingga mengancam keselamatan pengendara yang melintas.

Menanggapi hal itu Ahli Kontruksi asal UIKA Bogor, Muhammad Nanang Prayudianto menjelaskan terdapat dua kemungkinan tembok tersebut bisa miring.

Advertisement

Pertama terdapat indikasi kegagalan dini atau early structural fail. Faktor itu bisa disimpulkan, jika tembok pada awalnya dirancang tegak lurus 

“Namun terlihat miring ke luar dalam waktu singkat, ini menandakan adanya pergerakan tanah aktif,” jelas Nanang pada Radar Bogor.

Pergerakan tanah bisa terjadi lantaran proses pemadatannya belum sempurna. Sehingga jika diterpa hujan, tanah dapat mendorong ke depan.

Advertisement

Baca Juga: Shorinji Kempo Kota Bogor Tambah 2 Emas Porprov, Ini Nama Atlet yang Berhasil Jadi Juara

“Bisa juga karena beban lalu lintas di atasnya, sehingga tanah mendorong dinding ke arah depan,” jelas Nanang, Minggu 8 November 2026.

Faktor berikutnya terdapat sumbatan di internal drainase. Pada struktur bangunan baru, biasanya saluran air bisa tersumbat oleh lumpur.

Kondisi itu bisa terjadi apabila sistem penyaringan drainase tidak terpasang dengan baik. Sehingga saat hujan turun, air terjebak di belakang dinding

Kalaupun memang sengaja dirancang miring sejak awal maka tembok seharusnya menyandar ke arah tebing ataupun tanah di belakang. 

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Vandalisme di Tembok Trase Batutulis Makin Banyak, DPRD Kota Bogor Usulkan Hal Ini

Vandalisme di Tembok Trase Batutulis Makin Banyak, DPRD Kota Bogor Usulkan Hal Ini

DPRD Kota Bogor mengusulkan pemasangan tanaman dinding terkait aksi vandalisme di tembok trase Batutulis.

Jalan Batutulis Sudah Dibuka 24 Jam, Wali Kota Bogor Minta Warga Jaga Fasilitas

Jalan Batutulis Sudah Dibuka 24 Jam, Wali Kota Bogor Minta Warga Jaga Fasilitas

Trase baru Jalan Saleh Danasasmita Batutulis sudah dibuka untuk masyarakat selama 24 jam, ini pesan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Tembok Trase Batutulis Bogor jadi Sasaran Vandalisme, Pemprov Jabar Siapkan Penataan

Tembok Trase Batutulis Bogor jadi Sasaran Vandalisme, Pemprov Jabar Siapkan Penataan

Tembok trase Batutulis Bogor menjadi sasaran vandalisme. Pemprov Jabar menghapus coretan dan membahas penataan melalui mural.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer