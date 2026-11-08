Tikar dari Bungkus Kopi Antarkan BSU Kekal Bogor Tembus Finalis Bogor Bersih 2026

RADAR BOGOR - Keikutsertaan Bank Sampah Unit (BSU) Kekal Kelurahan Kebon Kelapa dalam lomba Bogor Bersih 2026 berbuah manis.

Mereka berhasil lolos sebagai finalis dalam event tersebut. Padahal BSU Kekal sendiri baru pertama kali mencoba peruntungan ikut Bogor Bersih.

Penanggung Jawab BSU Kekal Nina menceritakan lomba Bogor Bersih pertama kali diketahuinya dari pengurus Kelurahan Kekal.

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“Iya tiba-tiba Pak Lurah bilang kekita kalau mau diajak lomba Bogor Bersih, karena semua administrasi lengkap jadi kami hayu-hayu aja,” kata Nina kepada Radar Bogor.

BSU Kekal sendiri mulai aktif berkegiatan pada 2022 silam. Mereka tak pernah absen mengikutu berbagai program pembinaan dan pelatihan.

Advertisement “Untuk nasabah di wilayah kami sendiri ada sekitar 70 sampai 78 orang. Namun, kami juga menampung setoran dari luar wilayah kalau total berarti 300 orang,” ungkapnya.

Karena masih keterbatasan lahan, sistem penyetoran sampah di BSU Kekal dilakukan setiap satu bulan sekali, atau percisnya di pekan ketiga.

“Dalam sebulan, total sampah yang terkumpul dari warga berkisar antara 150 sampai 180 kilogram, pernah mencapai rekor 200,” ujar Nina.

Sampah yang sudah terkumpul diolah menjadi barang yang punya nilai jual, misalnya bungkus kopi disulap menjadi kerajinan tikar.

Proses pengerjaan satu tikar membutuhkan waktu hingga satu bulan. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.