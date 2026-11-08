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Kota Bogor

IGI Kota Bogor Buka Jalan Kolaborasi Guru Indonesia-Korea Selatan

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Penulis: Siti Dewi Yanti
KOMPAK: IGI Kota Bogor sukses menggelar Seminar Internasional. (foto : IGI Kota Bogor)
KOMPAK: IGI Kota Bogor sukses menggelar Seminar Internasional. (foto : IGI Kota Bogor)

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RADAR BOGOR - Peluang guru Indonesia, untuk memperluas pengalaman dan mengembangkan inovasi pembelajaran di tingkat global semakin terbuka. 

Salah satunya melalui kolaborasi pendidikan dengan Korea Selatan yang mulai dijajaki Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor lewat seminar internasional.

Mengusung tema Connecting Teachers, Connecting Classrooms: Indonesia–Korea Educational Collaboration, kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Penerbit Erlangga, Senin (26/10/2026).

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Seminar ini, tidak sekadar menjadi forum berbagi pengetahuan, tetapi juga ruang pertemuan bagi para pendidik untuk mengenal praktik pembelajaran dari negara lain sekaligus membuka peluang kerja sama pendidikan lintas negara.

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Sebanyak 50 guru dari berbagai daerah turut ambil bagian. 

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Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, yang membuka kegiatan tersebut, semakin menegaskan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui jejaring internasional.

Praktik Pendidikan Korea Selatan Jadi Sorotan

Seminar internasional IGI Kota Bogor, menghadirkan Changkeun Lee dari Dinas Pendidikan Jeonbuk, Korea Selatan, sebagai pembicara utama.

Dalam pemaparannya, Lee mengajak para peserta melihat berbagai pendekatan pendidikan yang berkembang di Korea Selatan. 

Materi yang dibahas mencakup inovasi pedagogi, pengintegrasian unsur budaya dalam pembelajaran modern, hingga peluang pertukaran praktik baik antara guru Indonesia dan Korea Selatan.

Wawasan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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