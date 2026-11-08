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Kota Bogor

Radar Bogor Kembali Borong Juara SPS Awards 2026, Raih 3 Gold Winner

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Pimpinan Redaksi Koran Radar Bogor Ricki Noor Rachman saat menerima penghargaan SPS Awards 2026. (Dok. SPS Awards)
Pimpinan Redaksi Koran Radar Bogor Ricki Noor Rachman saat menerima penghargaan SPS Awards 2026. (Dok. SPS Awards)

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RADAR BOGOR - Radar Bogor kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah nasional dengan berhasil memborong tiga juara sekaligus di ajang SPS Awards 2026.

Media yang berkantor di Jalan Abdullah Bin Nuh Kota Bogor mendapat Gold Winner pada tiga kategori, di antaranya Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2026 The Best Social Media Newsroom.

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Kemudian Indonesia Young Reader Awards (IYRA) 2026 The Best Youth Rubricated in Print Media dan Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2026, The Best Sustainability Editorial Section.

Tiga penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pemred Radar Bogor Ricki Noor Rachman di Aula Gedung Dispora Kalimantan Timur, Jumat, 6 November 2026.

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Ricki menerangkan tiga Gold Winner yang diraih dalam ajang SPS Awards kemarin merupakan kado istimewa untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke 28 keluarga besar Radar Bogor. 

“Lebih dari sekadar penghargaan, capaian ini adalah buah dari perjalanan panjang, kerja keras, dan keyakinan bahwa jurnalisme harus selalu punya arti bagi masyarakat,” ujar Ricki.

Di balik setiap piala, kata Ricki terdapat tangan-tangan yang bekerja, beragam ide dan gagasan yang dicurahkan, serta kekuatan hati yang tak pernah berhenti dalam menjaga idealisme. 

“Bagi kami, 28 tahun bukan sekadar hitungan usia, melainkan perjalanan untuk terus tumbuh, bergerak bersama, dan menghadirkan perubahan melalui karya jurnalistik,” terang Ricki.

Ricki berterima kasih kepada jajaran redaksi dan seluruh keluarga besar Radar Bogor yang telah ikut andil dalam setiap perjalan media ini. Penghargaan yang dicapai bukan akhir untuk berbangga. 

“Penghargaan ini jadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan,” tegasnya. 

Penghargaan terbesar disebut Ricky bukan hanya nama media yang tertulis dalam sebuah piala, tetapi karya jurnalistik yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. 

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Editor : Eka Rahmawati
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