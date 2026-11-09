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Kota Bogor

Mulai Dibangun, Dedie Rachim Kawal Proyek Pusat Layanan Baru di Kota Bogor

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Penulis: Yosep Awaludin
Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat meninjau lokasi pembangunan pusat layanan baru di Katulampa, Kota Bogor.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat meninjau lokasi pembangunan pusat layanan baru di Katulampa, Kota Bogor.

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RADAR BOGOR – Rencana pembangunan pusat layanan masyarakat terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, mulai memasuki tahap realisasi setelah melalui proses panjang selama enam tahun.

Proyek yang digagas sejak 2020 tersebut kini menunjukkan perkembangan fisik melalui pembangunan jalan akses menuju kawasan.

Sebelumnya, lokasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat perkantoran pemerintahan baru.

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Namun, seiring berjalannya waktu, konsep pembangunan mengalami pengembangan menjadi pusat layanan masyarakat terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas publik.

Pemkot Bogor berharap kehadiran kawasan tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan sekaligus mengurangi konsentrasi aktivitas pemerintahan yang selama ini terpusat di sejumlah lokasi di pusat kota.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjadi salah satu tokoh yang mengawal rencana pembangunan tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor.

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Perjalanan proyek ini dimulai dari upaya mendapatkan hibah lahan milik negara, pengurusan legalitas aset, penyusunan desain pembangunan, hingga mencari sumber pembiayaan.

Setelah melewati berbagai tahapan tersebut, pengerjaan infrastruktur dasar akhirnya mulai dilakukan pada 2026.

Berawal dari Pengajuan Hibah Lahan Eks BLBI pada 2020

Gagasan pembangunan pusat pemerintahan baru di Katulampa mulai diperjuangkan Pemkot Bogor pada 2020.

Saat itu, Dedie Rachim yang masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor menginisiasi pembentukan tim analisis sosial ekonomi.

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Editor : Yosep Awaludin
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