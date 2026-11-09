Sungai Cisadane Kota Bogor Jadi Arena Arung Jeram Porprov, Tapi Masih Banyak Sampah

RADAR BOGOR - Sungai Cisadane, jadi arena pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Cabang Olaharaga (Cabor) Arung Jeram.

Namun kondisinya sangat memprihatinkan, sebab masih banyak ditemukan tumpukan sampah di sepanjang aliran Sungai Cisadane.

Temuan itu mengemuka saat Wali Kota Bogor Dedie Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengecek ke lokasi Sungai Cisadane, Senin 9 November 2026.

Advertisement Menggunakan perahu karet, Dedie menyusuri Sungai Cisadane dari Batutulis hingga ke wilayah BNR, jaraknya diperkirakan 2 Km.

“Saya dan pa wakil terus terang prihatin karena di sepanjang Sungai Cisadane ini masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan,” jelas Dedie.

Dedie menerangkan, tim sebetulnya sudah melakukan pembersihan. Namun kesadaran warga terhadap kebersihan Sungai Cisadane masih jadi Pekerjaan Rumah.

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“Jadi sedih aja, saya dan pa wakil bukan untuk menikmati tapi lebih kepada memastikan kesiapannya,” jelas Dedie pada awak media.

Warga diimbau untuk berhenti buang sampah ke sungai. Apalagi 90 persen sumber air baku di Perumda Tirta Pakuan bersumber dari Cisadane.

“Jadi kalau kita tidak mampu untuk menyayangi jangan menyakiti, jangan buat sungai kita tambah kotor. Stop buang sampah ke sungai,” terang Dedie.

Dengan berlangsungnya Porprov ini, Dedie berharap kesadaran warga terhadap kebersihan sungai dapat senantiasa terus meningkat.