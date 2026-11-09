Pemkot Bogor Sepakati Satu Data, Dukung Kebijakan Tepat Sasaran

RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyepakati komitmen bersama untuk membangun dan mengintegrasikan Satu Data Kota Bogor. Kesepakatan itu dibahas dalam Forum Satu Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor di Auditorium Perpustakaan Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.

Forum tersebut dihadiri kepala perangkat daerah dan sekretaris dinas dari 36 organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Bogor. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem data yang terintegrasi.

Kepala Diskominfo Kota Bogor Ana Ismawati mengatakan, ketersediaan data dasar yang terintegrasi menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memiliki komitmen yang sama dalam pengelolaan data.

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“Forum Satu Data ini memberikan kesepakatan bagi seluruh perangkat daerah untuk memiliki komitmen yang sama dalam membangun Satu Data Kota Bogor,” ujar Ana.

Ia menjelaskan, integrasi data dari seluruh perangkat daerah juga akan mendukung pengembangan infrastruktur digital daerah. Salah satunya untuk pembangunan Command Center dan data warehouse Kota Bogor.

Advertisement “Komitmen bagaimana seluruh perangkat daerah membangun Satu Data Kota Bogor yang pada akhirnya juga menjadi data dukung potensial dalam membangun data warehouse-nya Kota Bogor dalam pengembangan Command Center,” terangnya.

Menurut Ana, data yang valid dapat membantu pemerintah mengambil keputusan dan menyusun kebijakan secara lebih akurat. Dengan begitu, program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Intinya satu data ini menjadi satu basic data yang menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan, untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan terhadap masyarakat. Ketika berbasis data, maka validitasnya akan tepat sasaran,” jelas Ana.

Selain mendukung kebutuhan internal pemerintah dalam menyusun program kerja, Satu Data Kota Bogor juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi. Namun, akses tersebut tetap mengacu pada ketentuan keterbukaan informasi publik.