Pemkot Bogor Salurkan 100 Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas

RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyalurkan 100 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas, Senin, 9 November 2026. Bantuan tersebut terdiri dari 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar yang diberikan kepada warga dari enam kecamatan.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari APBD 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Bogor. Salah satu pengusulnya adalah Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan.

Menurut Jenal, bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Sejumlah usulan bahkan sudah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu, tetapi baru bisa direalisasikan tahun ini karena keterbatasan anggaran dan proses pembahasan.

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"Ini merupakan sinergi antara Pemkot dan DPRD dalam memberikan fasilitas yang sangat strategis bagi penyandang disabilitas. Usulannya ada yang sudah satu tahun, bahkan dua tahun, karena dinamika pembahasan anggaran dan keterbatasan anggaran," ujar Jenal.

Menurut Jenal penyaluran bantuan kursi roda melalui aspirasi anggota DPRD sudah berjalan selama tiga tahun. Usulan serupa juga datang dari sejumlah fraksi lainnya.

Advertisement Dalam proses penyaluran, penerima bantuan diundang ke satu lokasi. Namun, pemerintah juga mengakomodasi warga yang tidak memungkinkan hadir secara langsung. Salah satunya dengan bantuan pengurus RT dan RW yang mengambilkan kursi roda untuk warga yang mengalami keterbatasan mobilitas.

Jenal menilai, mekanisme tersebut menunjukkan kerja sama berbagai pihak dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dia juga meminta Dinas Sosial memetakan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Menurutnya, pemetaan diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kursi roda di Kota Bogor. Dengan begitu, pemerintah dapat menyusun target pemenuhan secara bertahap hingga seluruh warga yang membutuhkan bisa memperoleh bantuan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk pengembalian uang rakyat kepada masyarakat melalui program yang sesuai kebutuhan.

Ia juga menyebut, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.