Tembok Trase Batutulis Bogor Disebut Miring, Ini Penjelasan Kontraktor

RADAR BOGOR - Kontraktor proyek pembangunan trase Batutulis memastikan seluruh tembok yang berdiri di lokasi ini dalam keadaan aman.

Pernyataan itu menyusul viralnya postingan di media sosial yang menyebutkan terdapat kemiringan pada salah satu tembok penahan tanah di trase Batutulis.

Penanggung Jawab Proyek Trase Batutulis, Haryono menjelaskan seluruh fasilitas yang ada di lokasi tersebut dibangun sesuai dengan tahap perencanaan.

Advertisement “Jadi kalau terlihat miring itu hanya visual saja. Namun pada pelaksanaanya kami sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada,” kata Haryono kepada Radar Bogor Senin, 9 November 2026.

Dinding Penahan Tanah (DPT) yang disebut mirng dibangun menggunakan sistem Soldir Pile. Kontraktor sudah membangun pondasi sedalam 24 meter.

Tembok yang kini berdiri tingginya mencapai 8 meter. Pembagian ini telag disesuaikan dengan teori kontruksi dalam pembangunan pondasi.

Advertisement “Menurut persyaratan, kedalaman struktur yang berada di dalam tanah harus 2 per 3 bagian dari total tinggi untuk menahan beban tanah,” ujar Haryono.

Diameter tembok di trase Batutulis ini mencapai 80 Cm. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya dalam menahan tanah.

“Ya diameter soldir pile ini 80 Cm dengab jarak masing-masing as 90 Cm. Nah kan ada celah sekitar 10 Cm. Celah itu kami taro pipa,” beber Haryono.

Keberadaan pipa pada setiap tembok dinilai penting. Hal itu berfungsi sebagai sulingan yang mengalirkan air pasca terserap oleh tanah.