Debut Ikut Bogor Bersih 2026, BSU Saung Jati Cikaret Optimis Raih Gelar Juara

RADAR BOGOR - Keberanian Bank Sampah Unit (BSU) Saung Jati, Kelurahan Cikaret ikut lomba Bogor Bersih membuahkan hasil maksimal.

Meski baru pertama kali ikut Bogor Bersih, BSU Saung Jati berhasil lolos sebagai finalis dalam event tersebut. Mereka bahkan optimis tahta juara bakal berpihak padanya.

Direktur BSU Saung Jati, Rasmawati bersyukur atas capaian tersebut. Baginya ini menjadi suntingan semangat untuk warga dalam mengelola sampah.

Advertisement “Kami bersyukur bisa masuk menjadi finalis. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rasmawati.

Rasmawati menyebut tak banyak modal yang ia bawa dalam ikut Bogor Bersih. Mereka hanya membawa semangat gotong royong warga.

Advertisement “Kami mengajak masyarakat memilah sampah dari rumah agar sampah memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi lingkungan,” terang Rasmawati.

Jumlah nasabah BSU Saung Jati sendiri sebanyak 30 orang. Proses pengumpulan sampah di lokasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali.

“Percisnya di minggu ketiga. Sampah dikumpulkan dan ditimbang untuk kemudian dicatat sebagai tabungan nasabah,” jelas Rasmawati.

Sampah yang sudah dikumpulkan kemudian masuk dalam proses daur ulang. Misalmua sampah organik diolah menjadi pakan magot

“Ya kamu punya yang namanya Pojok Magot, jadi sampah organik diolah yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak,” ucap Rasmawati.