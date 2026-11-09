Ayo Ikuti Fun Walk Bareng Kopi Bintang Lima di Kota Bogor, Hadiah Umrah hingga Motor Menanti

RADAR BOGOR - Warga Bogor punya kesempatan menikmati akhir pekan dengan cara berbeda.

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28, Radar Bogor akan menggelar Fun Walk bareng Kopi Bintang Lima Hitam Manis pada Minggu, 29 November 2026.

Tak sekadar menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga dikemas sebagai hiburan keluarga dengan beragam aktivitas menarik.

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Mulai dari jalan santai, senam bersama, permainan seru, ratusan hadiah door prizes, ngopi gratis hingga bazar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan memeriahkan acara tersebut.

General Manager (GM) Bisnis Radar Bogor, Erwin Hikmat mengatakan, Fun Walk ini menjadi salah satu bentuk perayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Advertisement Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul sekaligus mempererat silaturahmi warga melalui aktivitas yang sehat dan menyenangkan.

"Dalam rangka memperingati 28 tahun Radar Bogor, kami bekerja sama dengan Kopi Bintang Lima Hitam Manis menyelenggarakan acara Fun Walk ini. Kami ingin mengajak masyarakat untuk berolahraga bersama sambil menikmati beragam kegiatan menarik, mulai dari jalan santai, senam, fun games, bazaar UMKM, hadiah umrah hingga hiburan band," ujar Erwin Hikmat.

Start dari Balai Kota, Finish di Alun-Alun Kota Bogor

Bagi masyarakat yang ingin ikut meramaikan acara ini, panitia telah menyiapkan rute yang melewati sejumlah kawasan ikonik di Kota Bogor.



Peserta akan memulai perjalanan dari Balai Kota Bogor dan mengakhiri rute di Alun-Alun Kota Bogor.



Fun Walk dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai.

Suasana pagi di pusat Kota Bogor pun diperkirakan, semakin semarak dengan kehadiran peserta dari berbagai kalangan.

Ada Hadiah Umrah, Motor Yamaha hingga Logam Mulia

Keseruan acara tidak berhenti setelah peserta menyelesaikan rute jalan santai.