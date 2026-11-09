Jembatan Balumbang Jaya-Situgede Bogor Kembali Beroperasi, Warga Tak Perlu Memutar

RADAR BOGOR – Jembatan penghubung RW 03 Kelurahan Balumbang Jaya dan RW 04 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor kembali beroperasi setelah direkonstruksi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meresmikan jembatan tersebut pada Senin, 9 November 2026.

Jembatan ini menjadi akses penting bagi warga di kedua kelurahan, terutama anak sekolah yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Sebelum diperbaiki, warga harus memutar hingga 1,2 kilometer melalui RW 01 Situgede untuk mencapai wilayah seberang.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, perbaikan jembatan menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu tetap diupayakan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

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“Tentu karena memang kita semua harus memikirkan kepentingan warga, jadi kita harus kompromi bagaimana memberikan prioritas,” ujar Dedie saat meresmikan jembatan tersebut, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut jembatan tersebut memiliki peran penting dalam menghubungkan aktivitas warga Balumbang Jaya dan Situgede. Salah satunya untuk menunjang perjalanan anak-anak menuju dan pulang dari sekolah.

Advertisement “Jembatan ini menjadi urat nadi hubungan konektivitas antara Balumbang Jaya ke Situgede, khususnya untuk anak-anak kita sekolah pulang pergi,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 45 meter dan lebar 2 meter. Sebelum direkonstruksi, kondisinya mengalami kerusakan berat pada pelat jembatan dan abutmen.

“Kondisinya pada saat itu pelatnya sudah menggantung, abutmen sudah rusak. Setelah rekonstruksi, alhamdulillah sudah bisa dipakai sebagai konektivitas yang cukup baik untuk mobilitas kendaraan roda dua dan warga dari antara Balumbang Jaya dan Situgede,” jelas Chusnul.

Rekonstruksi yang dikerjakan selama beberapa bulan itu kini memungkinkan jembatan kembali digunakan oleh pejalan kaki dan pengendara roda dua. Akses tersebut juga diharapkan memudahkan aktivitas ekonomi, sosial, serta hubungan antarwarga di kedua kelurahan.

Perwakilan tokoh masyarakat Kelurahan Situgede, Hamdani, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Bogor dan Disperumkim atas perbaikan jembatan tersebut. Menurutnya, akses itu sudah lama dibutuhkan warga, terutama anak-anak sekolah.