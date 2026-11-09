Atlet Anggar Kota Bogor Tampil Memukau di Porprov Jabar 2026, Sudah Kantongi 2 Emas

RADAR BOGOR - Atlet cabang olahraga (cabor) anggar Kota Bogor tampil gemilang dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar).

Mereka kini sudah mengantongi dua medali emas. Capaian itu diraih lewat tangan atlet yang turun di nomor pertandingan Degen Putra dan Foil Putra.

Pelatih Anggar Kota Bogor, Indra Haryana menjelaskan para atlet tampil sesuai dengan yang sudah direncanakan, semua bertanding dengan maksimal.

Advertisement “Kami sudah dapat dua medali emas, itu memang sudah sesuai prediksi, tinggal cari sisa-sisa dua emas lagi,” kata Indra.

Indra menargetkan bawa empat medali emas dalam ajang Porprov Jabar kali ini. Bahkan ia optimis mereka bisa melampaui target yang sudah ditetapkan.

Advertisement “Dari Koni ditargetkan empat emas. kalau bisa lebih dari target, masih ada empat hari lagi sampai dengan Kamis,” ujar Indra, Senin, 9 November 2026.

Cabor Anggar Kota Bogor sendiri turun di 12 nomor pertandingan sekaligus. Indra membidik tambahan emas bisa diraih dari nomor Foil Putra.

“Yang sangat potensial itu besok di hari Selasa, di foil putra, kebetulan kita peringkat satu di Jabar untuk foil putra,” terang Indra.

Bagi Indra tidak ada lawan terkuat dalam Cabor Anggar. Semua yang sudah terjun ke ajang Porprov adalah atlet-atlet hebat dari perwakilan wilayahnya.

“Tapi karena unggulan kita di Foil Putra, maka lawan terberatnya ada di Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung. Semoga saja bisa membuahkan hasil,” ucap Indra.