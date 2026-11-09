Bogor Bersih 2026, SD Bogor Baru Terapkan Zero Waste, Sulap Sampah Jadi Kompos dan Ecobrick

RADAR BOGOR - Keikutsertaan SD Bogor Baru dalam lomba Bogor Bersih menjadi momentum bagi sekolah untuk semakin menggencarkan edukasi pengelolaan sampah kepada siswa.

Meski baru pertama kali mengikuti ajang tersebut, sekolah ini mulai menerapkan berbagai inovasi. Salah satunya dengan meniadakan tempat sampah dan mencoba konsep zero waste di lingkungan sekolah.

Kepala SD Bogor Baru Tini Agustiani mengatakan, dirinya memberanikan diri mendaftarkan sekolah dalam lomba Bogor Bersih setelah melihat kondisi lingkungan yang sudah cukup tertata.

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“Saya datang ke SD Bogor Baru pada Januari 2026. Ketika ada undangan mengikuti Bogor Bersih, saya memberanikandiri karena melihat lingkungan sekolah sudah rapi. Anak-anak juga mulai terbiasa menjaga kebersihan,” ujar Tini.

Sejak tahun ajaran baru, ia mulai menggencarkan edukasi pengelolaan sampah. Salah satu langkah yang dilakukan yaknimeniadakan tempat sampah di setiap sudut sekolah.

Advertisement Namun, kebijakan tersebut juga diikuti dengan upaya mengolah sampah yang masih dihasilkan warga sekolah. Pihaknya kemudian membuat taman edukasi sampah di bawah pohon rambutan.

Sampah anorganik seperti botol plastik diolah menjadi ecobrick. Sekolah menyediakan gunting dan tempat khusus di depan setiap kelas agar siswa terbiasa mengolah sampah plastik kering.

“Kalau ada botol minuman kosong, misalnya ukuran 1,5 liter, kami sudah siapkan tempatnya di depan kelas. Anak-anakmulai terbiasa menggunting sampah plastik kering untuk dijadikan ecobrick,” jelasnya.

Selain itu, sekolah bekerja sama dengan bank sampah untuk mengelola botol-botol minuman. Sementara sampah organikseperti daun kering dan sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) diolah menjadi kompos.

Hasil pengolahan tersebut nantinya dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekolah. Dengan begitu,sampah yang dihasilkan tidak langsung dibuang, tetapi bisa kembali memberikan manfaat.