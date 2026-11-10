Menelusuri Jejak Para Pejuang di Balik Nama Jalan Kota Bogor

RADAR BOGOR – Sejumlah nama tokoh perjuangan dan pergerakan nasional telah diabadikan menjadi nama jalan maupun fasilitas publik di Kota Bogor. Namun, sejarah kehidupan dan kontribusi mereka belum tentu dikenal masyarakat yang setiap hari melintasi jalan tersebut.

Di balik nama Kapten Muslihat, KH Sholeh Iskandar, hingga M.A. Salmun, tersimpan kisah dengan latar belakang berbeda. Ada yang gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, menggerakkan pers dan organisasi, membangun pendidikan, hingga mengembangkan pelayanan kesehatan.

Kapten Tubagus Muslihat, Gugur dalam Pertempuran Bogor

Advertisement Nama Kapten Tubagus Muslihat lekat dengan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kota Bogor. Namanya diabadikan menjadi salah satu jalan utama di pusat kota, tidak jauh dari Stasiun Bogor.

Muslihat lahir di Pandeglang, Banten. Meski bukan kelahiran Bogor, namanya tercatat dalam sejarah perjuangan di kota ini. Pada 25 Desember 1945, ia bersama pasukannya melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris dan Sekutu yang menduduki sejumlah titik di Bogor.

Salah satu lokasi pertempuran berada di sekitar kantor polisi di Jalan Banten. Dalam pertempuran tersebut, Muslihat gugur pada usia 19 tahun. Perjuangannya kemudian dikenang melalui nama jalan dan patung di Kota Bogor.

Advertisement Tijan bin H. Syairin, Pejuang Muda dari Cimanggu

Tidak semua pejuang yang namanya dikenang memiliki pangkat militer atau jabatan tinggi. Tijan bin H. Syairin merupakan salah satu sosok pejuang dari Kampung Cimanggu, Tanah Sareal, yang kisahnya lekat dengan perjuangan rakyat di Bogor.

Tijan lahir pada 1930 dan mulai membantu laskar perjuangan sejak usia muda. Pada usia 10 tahun, ia disebut bertugas mengawasi pergerakan pasukan Belanda, 2 tahun kemudian bergabung dengan laskar rakyat.

Perjuangannya berlanjut ketika Belanda kembali bersama pasukan NICA setelah Indonesia merdeka. Tijan dilaporkan terlibat dalam sejumlah pertempuran di kawasan Bogor dan sekitarnya.

Ia gugur pada 18 September 1948 dalam pertempuran di Gunung Putri. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Cimanggu. Namanya kemudian diabadikan menjadi Gang Pahlawan Tijan di kawasan tersebut.

KH Sholeh Iskandar, Dari Laskar Perjuangan ke Dunia Pendidikan

KH Sholeh Iskandar dikenal sebagai ulama sekaligus pejuang kemerdekaan yang memiliki kiprah panjang di wilayah Bogor. Namanya diabadikan menjadi salah satu ruas jalan utama di Kota Bogor.