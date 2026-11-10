Seleksi CPNS Dibuka November 2026, Pemkot Bogor Prioritaskan Dua Bidang Ini

RADAR BOGOR - Pendaftaran seleksi CPNS dijadwalkan bakal dibuka pada November 2026.

Pemkot Bogor pun menyambut baik rencana tersebut. Mereka sudah mengusulkan formasi prioritas dalam seleksi CPNS itu.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan seleksi CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemda hanya berkewajiban mengusulkan.

Advertisement “Kami mengajukan juga dibeberapa bidang. Terutama prioritas kami di bidang kesehatan dan pendidikan,” jelas Dedie pada Radar Bogor.

Sektor pendidikan dinilai penting. Apalagi Kota Bogor sendiri juga hingga kini masih kekurangan tenaga pengajar di setiap sekolah.

“Seperti yang kita ketahui bersama di bidang pendidikan contoh ya, kita devisit guru 700, kemudian belum terisi jabatan kepala sekolah lebih kurang 30,” bebernya.

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Tidak hanya itu Pemkot Bogor juga turut mengusulkan formasi seleksi CPNS di bidang lain. Salah satunya, di bidang kebinamargaan

“Hanya berapa banyak yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian Kemen PAN RB kami serahkan ke beliau-beliu,” ujar Dedie.

Berdasarkan data dari BKPSDM, formasi seleksi CPNS yang dibuka untuk Kota Bogor sendiri sebanyak 274 orang. Data ini sudah diusulkan ke pusat sedari lama.

Seleksi CPNS ini jadi andalah Pemkot Bogor untuk menambah jumlah pegawai. Apalagi di wilayah ini, tiap tahunnya ada ratusan ASN yang pensiun.