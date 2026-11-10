Peringati Hari Pahlawan, 166 Siswa SDN Sukadamai 3 Bogor Tampilkan Drama Perjuangan

RADAR BOGOR – Peringatan Hari Pahlawan di SDN Sukadamai 3, Budi Agung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, berlangsung dengan cara kreatif.

Sebanyak 166 siswa kelas 4 SDN Sukadamai 3 menampilkan drama bertema kepahlawanan melalui kegiatan Pramuka Blok, Selasa 10 November 2026.

Pementasan tersebut menjadi sarana bagi siswa SDN Sukadamai 3 untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa sekaligus memahami nilai-nilai kepahlawanan sejak dini.

Advertisement Sebanyak 19 kelompok dari lima kelas tampil membawakan pertunjukan teater dengan tema dan tokoh yang dipilih secara mandiri.

Beragam cerita disuguhkan para siswa di atas panggung. Mulai dari kisah perjuangan merebut kemerdekaan, perjalanan para presiden Indonesia, hingga cerita yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa kini.

Untuk mendukung penampilan, setiap kelompok juga menyiapkan kostum dan atribut sesuai cerita yang dibawakan.

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Ada siswa yang mengenakan topi perjuangan, busana tokoh nasional, hingga berbagai aksesori yang menggambarkan suasana kehidupan pada masa lampau.

Pramuka Blok SDN Sukadamai 3 Berlangsung Empat Hari

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDN Sukadamai 3, Tulus Mujihadi, menjelaskan kegiatan Pramuka Blok dilaksanakan selama empat hari, mulai 9 hingga 12 November 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan kepramukaan. Pada hari kedua, agenda dilanjutkan dengan pementasan seni teater yang mengangkat tema kepahlawanan. Sementara itu, kegiatan akan diakhiri dengan aktivitas jelajah alam.

Menurut Tulus, tema kepahlawanan dipilih karena memiliki keterkaitan dengan materi yang sebelumnya dipelajari siswa dalam kegiatan intrakurikuler di kelas.