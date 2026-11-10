Cegah Pelajar Demo ke Jakarta, Polisi di Kota Bogor Gandeng Senior STM

RADAR BOGOR - Pelajar di Kota Bogor diwanti-wanti untuk tidak ikut demo ke Jakarta pada momentum Hari Pahlawan ini, Selasa 10 November 2026.

Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan. Polresta Bogor Kota melibatkan para senior atau alumni sekolah untuk melakukan pencegahan.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Adhitya Panji Anom mengatakan keterlibatan alumni sekolah jadi hal yang penting. Mereka bisa melakukan skrining di titik-titik krusial.

Advertisement “Kami menggandeng senior, contoh dari senior STM untuk bisa menskrining agar sudah terfilter supaya tidak ikut berangkat ke Jakarta,” jelas Adhitya.

Tidak hanya itu personel Polresta Bogor Kota juga turut disiagakan. Mereka akan berjaga di titik-tik penting, salah satunya di kawasan Stasiun Bogor.

“Harapan kami peringatan Hari Pahlawan ini, diisi dengan hal hal positif, jangan sampai nanti berdampak ngetif bagi para pelajar di Kota Bogor,” ujar Adhitya.

Polresta Bogor Kota disebut Adhitya sudah sering memberi himbauan kepada sekolah untuk tidak melibatkan para pelajar yang nantinya berdampak pada keselamatan.

Setiap haru Senin, seluruh pejabat tinggi di internal Polresta Bogor Kota disebar ke berbagai sekolah untuk menjadi inspektur upacara.

“Ya itu termasuk saya. Selalu kami ingatkan bahwa, para pelajar ini merupakan harapan besar dari orang tuanya,” terang Adhitya pada awak media.

Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor juga turut dijalin. Para guru diharap dapat memberikan doktrinisasi kepada pelajar bahaya kenakalan remaja.