Disebut Pahlawan Keluarga, Ojol di Kota Bogor Dapat Hadiah Servis Kendaraan Gratis

RADAR BOGOR - Pengemudi ojek online (ojol) mendapat perhatian khusus dalam momentum peringatan Hari Pahlawan di Kota Bogor, Selasa 10 November 2026.

Para ojol mendapat sejumlah layanan gratis dari Polresta Bogor Kota, mulai dari servis kendaraan, penggantian oli, hingga pemeriksaan kesehatan.

Apresiasi tersebut diberikan kepada para ojol yang setiap hari bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Advertisement Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Adhitya Panji Anom mengatakan, pengemudi ojol layak disebut sebagai pahlawan bagi keluarga masing-masing.

Sebab, mereka harus bekerja sejak pagi hingga kembali ke rumah untuk menjadi tulang punggung keluarga.

"Sebetulnya merekalah pahlawan-pahlawan bagi seluruh keluarga masing-masing," ujar Adhitya pada awak media, Selasa 10 November 2026.

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Apresiasi yang diberikan diharapkan dapat menambah semangat para pengemudi dalam bekerja.

Namun, mereka juga diingatkan agar tidak mengabaikan kesehatan di tengah aktivitas mencari nafkah.

Karena itu, pemeriksaan kesehatan gratis turut dihadirkan agar para pengemudi tetap memperhatikan kondisi tubuhnya.

"Kami berharap dengan memberikan apresiasi ini dapat memberikan moril bagi pengendara ojol, bisa lebih semangat lagi dalam bekerja, namun tidak boleh mengabaikan kesehatan," tuturnya.