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Kota Bogor

Jelang 2027, Dedie Rachim Rombak Pejabat Pemkot Bogor, Siapa Saja yang Dilantik?

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Wali Kota Bogor Dedie Rachim melantik dan merotasi sejumlah pejabat administrator, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan Pemkot Bogor. (Foto: Fikri/Radar Bogor)
Wali Kota Bogor Dedie Rachim melantik dan merotasi sejumlah pejabat administrator, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan Pemkot Bogor. (Foto: Fikri/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Sejumlah posisi strategis pejabat di lingkungan Pemkot Bogor mengalami perubahan menjelang akhir 2026. 

Wali Kota Bogor Dedie Rachim melakukan rotasi, mutasi, dan promosi terhadap ASN, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah sebagai bagian dari penguatan organisasi menghadapi tantangan pemerintahan pada 2027.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa 10 November 2026.

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Melalui penataan tersebut, sejumlah pejabat memperoleh tugas dan tanggung jawab baru di berbagai perangkat daerah.

Pengangkatan dan perpindahan jabatan itu tertuang dalam beberapa Keputusan Wali Kota Bogor.

Salah satunya Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.518-BKPSDM/2026 tentang pengangkatan dan alih tugas jabatan administrator.

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Beberapa jabatan penting yang mengalami perubahan di antaranya Muhamad Hutri yang kini dipercaya menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor.

Kemudian, Wawan Gunawan Saripudin mendapat tugas sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim).

Erwin Gunawan sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Riki Robiansah sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Selanjutnya, Wahyu Tri Nugraheni ditugaskan sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sedangkan Mochamad Ade Nugraha menjadi Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan.

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Editor : Yosep Awaludin
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