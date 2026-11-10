Hari Pahlawan, Wakil Wali Kota Bogor Sampaikan Pesan Ini untuk Generasi Muda

RADAR BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Wilayah (Forkopimwil) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengikuti prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dreded, Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 yang diawali dengan Upacara Ziarah Nasional. Upacara tersebut dipimpin oleh Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Thomas Rajunio.

Dalam kesempatan itu, Jenal menekankan pentingnya menanamkan pemahaman mengenai sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda. Menurutnya, sebagai penerus bangsa yang kini menikmati hasil kemerdekaan, kaum muda perlu memahami nilai-nilai pengorbanan yang telah diwariskan para pahlawan.

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Ia menjelaskan bahwa perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dipenuhi berbagai peristiwa perjuangan yang melibatkan pengorbanan besar. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai perjuangan para pahlawan dan seluruh elemen masyarakat pada masa itu, Indonesia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan.

Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat saat ini menjalani kehidupan dengan lebih aman dan leluasa. Berbagai aktivitas, mulai dari berinteraksi sosial, menempuh pendidikan hingga bekerja, dapat dilakukan tanpa dihantui ancaman penjajahan maupun serangan dari bangsa asing.

Advertisement "Kita bisa menjalani kehidupan normal, bersosialisasi, bermasyarakat, belajar, dan beraktivitas tanpa ada rasa kecemasan dari penjajah bangsa lain atau bangsa asing," ujar Jenal dalam keterangannya di laman resmi Pemerintah Kota Bogor.

Jenal menilai peringatan Hari Pahlawan tidak cukup hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial. Masyarakat perlu menjadikan momentum tersebut sebagai dorongan untuk melakukan berbagai tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, mempererat kepedulian antarsesama, serta mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

Ia menambahkan, mempelajari dan memahami sejarah perjuangan Indonesia merupakan wujud penghargaan generasi sekarang terhadap jasa para pendahulu. Terlebih, kemerdekaan yang dinikmati saat ini diperoleh melalui pengorbanan besar, termasuk darah dan nyawa para pejuang bangsa.

Dengan memahami sejarah tersebut, masyarakat diharapkan semakin menyadari pentingnya menjaga kemerdekaan dan menciptakan kehidupan yang aman serta damai. Jenal juga menyampaikan penghormatan kepada para pahlawan dan tokoh pendiri bangsa atas jasa mereka dalam meletakkan dasar berdirinya Indonesia.