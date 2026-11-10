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Kota Bogor

Pria Pakai Kaos Porprov Ngamuk di Rumah Makan Kawasan Air Mancur Bogor Viral

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Suasana rumah makan di kawasan Air Mancur Kota Bogor. (Tangkapan layar CCTV)
Suasana rumah makan di kawasan Air Mancur Kota Bogor. (Tangkapan layar CCTV)

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RADAR BOGOR - Aksi seorang pria yang tengah mengenakan outfit Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026 viral di media sosial lantaran diduga mengamuk saat hendak makan malam di salah satu rumah makan kawasan  Air Mancur Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial pria tersebut tampak menggunakan baju berwarna biru telur asin lengkap dengan topi putih berlogo Kota Bogor.

Pemilik rumah makan, Kasya membenarkan informasi tersebut dan menjelaskan bahwa insiden terjadi pada Minggu, 8 November 2026. Pria tersebut datang bersama dengan rombongan.

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“Iya yang mengamuk itu pakai baju Porprov, kejadiannya saat dia mau melakukan pembayaran, karena di kami bayar di awal kan,” jelas Kesya.

Pria tersebut datang sekira pukul 19.44 WIB, sebelum duduk, Ia berdiri di depan meja kasir untuk melakukan pembayaran.

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“Setelah itu jam 20.05 WIB dia komplen ke kasir karena makanan dan minumannya belum datang,” ujar Kasya kepada Radar Bogor, Selasa, 10 November 2026 sore.

Pegawai restauran berusaha tenang dan menyampaikan penjelasan kalau pesenan sedang diproses. Kasya mengaku kondisi restauran saat itu sedang ramai. 

“Terus tiba-tiba dia jalan ke arah minuman, pegawai saya didorong setelah itu dia anarkis, semuanya ditendangin dispenser juga,” jelas Kasya.

Setelah itu pria tersebut balik ke mejanya dan tak lama berselang semua makanan dan minuman yang dipesannya datang di hadapannya. 

“Paling lama 5 menit, kemudian semua makanannya datang lengkap, sempat merokok juga ters dia pulang aja, gak ada itikad baik,” terang Kasya.

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Editor : Eka Rahmawati
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