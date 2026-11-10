RS PMI Bogor Kembangkan Layanan Stem Cell, Grand Afiat Regenerative Center Mulai Dibangun

RADAR BOGOR - Pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi regeneratif mulai disiapkan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (RS PMI) Bogor. Rumah sakit ini resmi memulai pembangunan Grand Afiat Regenerative Center, fasilitas yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan layanan regenerative medicine, khususnya berbasis stem cell atau sel punca.

Langkah tersebut ditandai dengan groundbreaking ceremony di Poliklinik Grand Afiat RS PMI Bogor, Selasa (10/11/2026). Pengembangan fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi RS PMI Bogor dalam menghadirkan inovasi sekaligus memperkuat layanan kesehatan unggulan.

Ketua Dewan Pengawas RS PMI Bogor, Prof. Dr. dr. H. Fachmi Idris, M.Kes., mengatakan, pengembangan Grand Afiat Regenerative Center merupakan langkah strategis untuk merespons pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

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Menurutnya, layanan berbasis sel punca membuka peluang bagi RS PMI Bogor untuk ikut mengambil bagian dalam perkembangan teknologi medis modern. Namun, pengembangannya harus dilakukan secara terencana dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Pengembangan Grand Afiat Regenerative Center ini merupakan langkah awal yang penting bagi Rumah Sakit PMI Bogor untuk terus berinovasi dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan pelayanan kesehatan di masa depan. Kita berharap pengembangan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga membangun kapasitas dan ekosistem pelayanan regenerative medicine yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujar Fachmi.

Advertisement Ia menambahkan, pengembangan layanan tersebut membutuhkan kolaborasi dengan institusi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam teknologi sel punca. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat transfer pengetahuan, meningkatkan kemampuan tenaga medis, serta memastikan kesiapan pelayanan sesuai standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengembangan Grand Afiat Regenerative Center, RS PMI Bogor menggandeng PT Stem Cell and Cancer Research Indonesia (SCCR). Kemitraan tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam membangun kapasitas dan kesiapan fasilitas pelayanan berbasis teknologi regeneratif.

Sementara itu, Direktur Utama RS PMI Bogor, drg. Sutarto, Sp.BM., mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari transformasi dan pengembangan layanan rumah sakit.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus berkembang seiring kemajuan teknologi kedokteran. Karena itu, RS PMI Bogor perlu terus beradaptasi dan memperkuat daya saing melalui pengembangan layanan inovatif.

Selain memperkuat layanan unggulan, pengembangan Grand Afiat Regenerative Center juga diharapkan membuka peluang perluasan jejaring kemitraan strategis dengan institusi pelayanan kesehatan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.