Tekan Resistensi Antimikroba, BPOM Bogor Perkuat Edukasi dan Pengawasan

RADAR BOGOR – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bogor memperkuat edukasi dan pengawasan penggunaan antibiotik sebagai upaya menekan resistensi antimikroba (AMR).

Langkah itu dilakukan melalui pembinaan tenaga kefarmasian, edukasi masyarakat, hingga pengawasan rutin terhadap sarana pelayanan kefarmasian.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba bertema "Pengendalian Resistensi Antimikroba: Tanggung Jawab Bersama untuk Kesehatan Masa Depan" yang diselenggarakan Balai POM di Bogor secara daring, Selasa, 10 November 2026.

Advertisement Kepala Balai POM di Bogor, Henry Handoyo, mengatakan penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih ditemukan di wilayah pengawasannya yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

"Saat ini masih ditemukan penyerahan antibiotik tanpa resep, di mana penyaluran terbesar itu dilakukan oleh apoteker dan disalurkan kepada masyarakat," ujarnya kepada Radar Bogor.

Advertisement Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, pihaknya menemukan 40 apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Sementara itu, hingga triwulan III 2026, jumlah temuan menurun menjadi sembilan apotek.

Meski mengalami penurunan, praktik penyerahan antibiotik tanpa resep masih menjadi perhatian karena berpotensi memicu resistensi antimikroba.

"Ancaman resistensi antimikroba ini merupakan silent pandemic. Jika sebelumnya antibiotik dapat menyembuhkan penyakit infeksi, kini bakteri menjadi tidak mampu lagi ditangani karena sudah kebal terhadap antibiotik tersebut," ungkapnya.

Akibatnya, lanjut Henry, ketika seseorang kembali mengalami infeksi, antibiotik yang sebelumnya mampu menyembuhkan penyakit bisa jadi tidak lagi efektif, sehingga membuat pasien membutuhkan antibiotik dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi.

Untuk menekan praktik tersebut, Balai POM di Bogor melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang terbukti menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.