Pria Beratribut Porprov Ngamuk di Air Mancur Bogor Viral, Koni Jawa Barat Beri Pesan Tegas

RADAR BOGOR - Aksi pria beratribut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang mengamuk saat hendak makan malam di rumah makan kawasan Air Mancur Kota Bogor menuai sorotan.

Ketua Komite Olahharga Nasional Indonesia (Koni) Jawa Barat M Budiana ikut angkat suara dan meminta agar semua pihak ikut menjaga kehidmatan pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2026 ini.

“Upayakan sedikit pun tidak boleh ada sikap-sikap yang distruktif yang merusak kehidmatan Porprov ini,” tegas Budiana kepada Radar Bogor Selasa, 10 November 2026.

Advertisement Baca Juga: Pria Pakai Kaos Porprov Ngamuk di Rumah Makan Kawasan Air Mancur Bogor Viral

Para Pengurus Besar (PB) Porprov 2026 wajib menjaga kondusifitas selama event ini berlangsung. Imbauan itu berlaku untuk Kota Bogor, Kota Bekasi hingga Depok.

“Kabupaten-kota penyangga, bersama-sama dengan kepala daerah, Forkopimda, jaga kondusifitas Porprov ini,” ujar Budiana.

Advertisement Untuk diketahui insiden ini bermula saat seorang pria datang hendak makan malam di salah satu restoran yang berada di kawasan Air Mancur.

Amukan pria tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman yang bereda ia tampak mengenakan kaus berwarna biru telor asin.