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Kota Bogor

Konsisten Kelola Sampah, BSU Istiqomah Kembali Jadi Finalis Bogor Bersih 2026

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Juri Kehormatan Bogor Bersih saat menyambangi BSU Bersih Istiqomah. (Dok. Radar Bogor)
Juri Kehormatan Bogor Bersih saat menyambangi BSU Bersih Istiqomah. (Dok. Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Konsistensi BSU Bersih Istiqomah, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dalam mengelola sampah kembali mengantarkan mereka menjadi finalis lomba Bogor Bersih.

Bukan kali pertama, BSU Bersih Istiqomah sendiri sudah beberapa kali masuk dalam daftar finalis lomba kebersihan paling bergengsi di Kota Bogor itu.

Meski belum pernah meraih gelar juara, mereka tetap optimistis dan terus menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan sampah.

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Ketua BSU Bersih Istiqomah, Nurita Eryani mengatakan, pihaknya memilih untuk terus bergerak dan mempertahankan rutinitas pengelolaan sampah yang dijalankan.

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"Kalau kami mah optimistis terus ya, kami mah terus bergerak saja," ujar Nurita kepada Radar Bogor Selasa, 10 November 2026 malam. 

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Dalam kesehariannya, BSU Bersih Istiqomah mengelola berbagai jenis sampah, mulai dari anorganik hingga organik. 

Sampah organik diolah menjadi eco-enzyme, sedangkan sisa yang tidak bisa dimanfaatkan dimasukkan ke lubang biopori maupun komposter.

"Kalau kami sih tidak merasa mempunyai keunggulan ya. Rasanya biasa saja kami mengerjakan pengelolaan sampah anorganik, mengelola sampah organik, dibuat ecoenzyme," jelasnya.

Rutinitas tersebut dilakukan setiap hari. Bahkan, dari kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah, BSU Bersih Istiqomah pernah mencapai volume hingga empat ton.

Sejak berdiri pada 2019, BSU Bersih Istiqomah tercatat telah memiliki sekitar 1.300 nasabah. Sementara itu, untuk nasabah aktif mencapai 60 orang.

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Editor : Eka Rahmawati
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