Soroti Polemik Gibran, BEM se-Bogor: Momentum Perkuat Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

RADAR BOGOR - Nama Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di masyarakat menyusul muncul wacana pemakzulan hingga berencana mengundurkan diri dari jabatannya.

Menyikapi dinamika tersebut, Koordinator BEM se-Bogor Raya Khaikal Sahid menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia disebutnya tengah berada di persimpangan.

Demokrasi, dipandang Khaikal tidak bisa selesai hanya pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan pergantian seorang pemimpin saja.

Advertisement “Tetapi juga melalui tegaknya konstitusi, transparansi, akuntabilitas, serta keberanian lembaga negara dalam menjalankan kewenangan,” tegas Khaikal.

DPR RI diminta menjalankan kewenangannya sesuai amanat konstitusi. Termasuk menindaklanjuti mekanisme pemakzulan apabila ditemukan dasar hukum dan unsur konstitusional yang memenuhi ketentuan.

Advertisement Menurutnya, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut posisi seseorang dalam pemerintahan, tetapi juga integritas pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

"Kita tidak sedang memperjuangkan pergantian seseorang semata. Kita sedang memperjuangkan prinsip bahwa tidak boleh ada pejabat negara yang berada di atas konstitusi," ujarnya.

Ia menegaskan, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Karena itu, setiap proses harus tetap berjalan melalui tahapan hukum dan pembuktian yang berlaku.

DPR RI, tidak bisa memberhentikan wakil presiden hanya berdasarkan tekanan politik maupun tuntutan demonstrasi. Namun, lembaga tersebut juga tidak boleh mengabaikan persoalan yang menyangkut integritas pejabat negara.

"Harus ada proses pembuktian, pemeriksaan, serta mekanisme konstitusional sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945," jelasnya.